Jay Ushin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jay Ushin hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,03 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,78 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jay Ushin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,42 Milliarden INR im Vergleich zu 2,12 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at