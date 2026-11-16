Jay Ushin stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jay Ushin hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 9,78 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jay Ushin noch ein Gewinn pro Aktie von 9,03 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,01 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jay Ushin 2,42 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at