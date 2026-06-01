Jayant Agro-Organics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jayant Agro-Organics veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,89 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,83 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,47 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 16,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 18,30 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,79 Prozent zurück. Hier wurden 24,06 Milliarden INR gegenüber 25,00 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at