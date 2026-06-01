|
01.06.2026 06:31:29
Jayant Agro-Organics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Jayant Agro-Organics veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,89 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,83 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,47 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 16,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 18,30 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,79 Prozent zurück. Hier wurden 24,06 Milliarden INR gegenüber 25,00 Milliarden INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.