09.02.2026 06:31:29
Jayant Agro-Organics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jayant Agro-Organics hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2,31 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jayant Agro-Organics noch ein Gewinn pro Aktie von 4,72 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,30 Prozent auf 5,87 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
