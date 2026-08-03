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03.08.2026 06:31:29
Jayant Agro-Organics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jayant Agro-Organics veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,38 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 7,97 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,72 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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