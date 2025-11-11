Jayant Agro-Organics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jayant Agro-Organics hat am 08.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Jayant Agro-Organics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 5,00 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at