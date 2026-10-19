Jayaswal NECO Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jayaswal NECO Industries hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,37 INR. Im letzten Jahr hatte Jayaswal NECO Industries einen Gewinn von 1,08 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,94 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 17,81 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at