19.01.2026 06:31:29
Jayaswal NECO Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jayaswal NECO Industries stellte am 17.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,790 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 17,27 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
