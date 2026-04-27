Jayaswal NECO Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jayaswal NECO Industries hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Jayaswal NECO Industries mit einem Umsatz von insgesamt 19,74 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 17,85 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,77 INR beziffert, während im Vorjahr 1,16 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 71,32 Milliarden INR – ein Plus von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Jayaswal NECO Industries 59,54 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at