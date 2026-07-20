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20.07.2026 06:31:29
Jayaswal NECO Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jayaswal NECO Industries hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,00 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,960 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 21,07 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,49 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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