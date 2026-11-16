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16.11.2026 06:31:29
Jaykay Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Jaykay Enterprises hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,66 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jaykay Enterprises im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 933,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 630,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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