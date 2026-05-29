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29.05.2026 06:31:29
Jaykay Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Jaykay Enterprises äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,08 INR gegenüber -0,490 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 611,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,6 Millionen INR umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 16,88 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,790 INR je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 2,40 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 806,40 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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