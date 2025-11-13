Jaykay Enterprises: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jaykay Enterprises äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 104,69 Prozent auf 630,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 308,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at