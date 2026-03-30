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30.03.2026 06:31:29
Jays AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jays AB äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101,1 Millionen SEK umgesetzt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,050 SEK vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Jays AB in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 32,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 307,58 Millionen SEK im Vergleich zu 231,31 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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