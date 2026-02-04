Jayshree Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jayshree Chemicals hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Jayshree Chemicals im vergangenen Quartal 56,8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jayshree Chemicals 46,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at