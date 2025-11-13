Jayshree Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jayshree Chemicals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 INR, nach 0,050 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 48,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jayshree Chemicals 41,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at