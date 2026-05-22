Jayshree Tea Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jayshree Tea Industries hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11,83 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 10,90 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,62 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,78 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,680 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 43,81 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,11 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,30 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at