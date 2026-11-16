Jayshree Tea Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jayshree Tea Industries hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5,76 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jayshree Tea Industries 6,78 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,73 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at