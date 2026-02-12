Jayshree Tea Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jayshree Tea Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jayshree Tea Industries 25,48 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Jayshree Tea Industries 2,95 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at