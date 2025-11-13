|
Jayshree Tea Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jayshree Tea Industries hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Jayshree Tea Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,78 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,54 INR je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,25 Prozent auf 2,67 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
