13.11.2025 06:31:28
Jazan Energy and Development Company Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Jazan Energy and Development Company Bearer hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,28 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jazan Energy and Development Company Bearer -0,380 SAR je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,73 Prozent auf 18,0 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,4 Millionen SAR gelegen.
