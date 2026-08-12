Jazan Energy and Development Company Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jazan Energy and Development Company Bearer hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Jazan Energy and Development Company Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 SAR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,56 Prozent auf 38,2 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at