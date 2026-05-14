Jazan Energy and Development Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jazan Energy and Development Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 SAR erwirtschaftet worden.

Jazan Energy and Development Company Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,9 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at