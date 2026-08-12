Jazeera Airways: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jazeera Airways präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 KWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 KWD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,7 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,6 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at