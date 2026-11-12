Jazeera Airways gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jazeera Airways ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jazeera Airways die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,03 KWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jazeera Airways 0,060 KWD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 69,4 Millionen KWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 62,1 Millionen KWD.

Redaktion finanzen.at