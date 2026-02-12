Jazeera Airways veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jazeera Airways präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 KWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jazeera Airways ein Ergebnis je Aktie von -0,020 KWD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,5 Millionen KWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jazeera Airways einen Umsatz von 45,1 Millionen KWD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 KWD. Im Vorjahr hatte Jazeera Airways 0,050 KWD je Aktie erwirtschaftet.

Jazeera Airways hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 218,14 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 208,57 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at