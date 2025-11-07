Jazz Pharmaceuticals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jazz Pharmaceuticals hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD gegenüber 3,42 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,13 Milliarden USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

