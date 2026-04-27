Jazz Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1JS1K / ISIN: IE00B4Q5ZN47
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27.04.2026 14:44:59
Jazz Pharmaceuticals Gets FDA Priority Review For Ziihera In Gastric Cancers
(RTTNews) - Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) on Monday said that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted priority review to its supplemental Biologics License Application for Ziihera for the first-line treatment of adults with HER2-positive gastric, gastroesophageal junction (GEJ), or gastroesophageal adenocarcinoma (GEA).
The FDA has set a PDUFA target action date of August 25, 2026.
The application is supported by positive data from the HERIZON-GEA-01 trial, which evaluated zanidatamab in combination with standard chemotherapy, with or without Tevimbra, in patients with these cancers.
On Friday JAZZ shares closed at $196.52, down 1.72%.
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