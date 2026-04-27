Jazz Pharmaceuticals Gets FDA Priority Review For Ziihera In Gastric Cancers

(RTTNews) - Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) on Monday said that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted priority review to its supplemental Biologics License Application for Ziihera for the first-line treatment of adults with HER2-positive gastric, gastroesophageal junction (GEJ), or gastroesophageal adenocarcinoma (GEA).

The FDA has set a PDUFA target action date of August 25, 2026.

The application is supported by positive data from the HERIZON-GEA-01 trial, which evaluated zanidatamab in combination with standard chemotherapy, with or without Tevimbra, in patients with these cancers.

On Friday JAZZ shares closed at $196.52, down 1.72%.