Jazz Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jazz Pharmaceuticals lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Jazz Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,08 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,24 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at