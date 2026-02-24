Jazz Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A1JS1K / ISIN: IE00B4Q5ZN47

24.02.2026 22:16:56

Jazz Pharmaceuticals Plc Q4 Profit Climbs

(RTTNews) - Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $203.45 million, or $3.21 per share. This compares with $191.11 million, or $3.11 per share, last year.

Excluding items, Jazz Pharmaceuticals plc reported adjusted earnings of $420.88 million or $6.64 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.2% to $1.19 billion from $1.08 billion last year.

Jazz Pharmaceuticals plc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $203.45 Mln. vs. $191.11 Mln. last year. -EPS: $3.21 vs. $3.11 last year. -Revenue: $1.19 Bln vs. $1.08 Bln last year.

