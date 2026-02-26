Jazz Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jazz Pharmaceuticals hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent auf 1,20 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 5,840 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 8,65 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Jazz Pharmaceuticals im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at