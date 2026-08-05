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05.08.2026 06:31:29
Jazz Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jazz Pharmaceuticals hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -11,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,05 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,21 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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