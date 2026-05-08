Jazz Pharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jazz Pharmaceuticals hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Jazz Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,520 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,07 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 897,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at