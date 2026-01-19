JB Chemicals Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JB Chemicals Pharmaceuticals lud am 16.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

JB Chemicals Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,63 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,46 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 10,65 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JB Chemicals Pharmaceuticals 9,63 Milliarden INR umgesetzt.

