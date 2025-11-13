JB Chemicals Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JB Chemicals Pharmaceuticals veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 13,29 INR gegenüber 11,24 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat JB Chemicals Pharmaceuticals 10,85 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at