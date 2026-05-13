JB Chemicals Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JB Chemicals Pharmaceuticals hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,35 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,36 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,77 Prozent auf 9,04 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 45,16 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 42,45 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 41,48 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte JB Chemicals Pharmaceuticals 38,92 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at