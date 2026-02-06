JB Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JB Financial äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 693,39 KRW. Im Vorjahresviertel waren 576,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat JB Financial 1 195,24 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 995,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 740,62 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 567,00 Milliarden KRW prognostiziert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3741,15 KRW gegenüber 3439,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 4 629,15 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4 142,12 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3729,92 KRW und einen Umsatz von 2 249,43 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at