JB Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JB Financial hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1089,40 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 986,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 124,07 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 064,63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1035,98 KRW sowie einen Umsatz von 582,63 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at