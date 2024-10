JB Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JB Financial lud am 23.10.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 145,48 Milliarden KRW – ein Plus von 16,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JB Financial 984,48 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at