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29.10.2026 06:31:29
JB Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
JB Financial ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JB Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 1115,27 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1071,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1 270,34 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 25,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 016,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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