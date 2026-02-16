JB Hi-Fi Aktie
ISIN: US47215W1018
|
16.02.2026 07:06:53
JB Hi-Fi H1 Profit Rises
(RTTNews) - JB Hi-Fi (JBH.AX) reported first half net profit after tax of A$305.8 million, an increase of 7.1% from a year ago. Earnings per share was 279.7 cps, up 7.1%. EBIT was A$454 million, an increase of 8.1%. For the six months ending 31 December 2025, total sales were A$6.1 billion, up 7.3% from last year.
Looking forward, the Group said it remains cautious given the uncertainty in the retail market and the continued competitive activity.
Shares of JB Hi-Fi are currently trading at A$82.40, up 7.46%.
