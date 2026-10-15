J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
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15.10.2026 22:12:34
JB Hunt Transport Services Inc. Reveals Rise In Q3 Income
(RTTNews) - JB Hunt Transport Services Inc. (JBHT) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $172.418 million, or $1.82 per share. This compares with $170.849 million, or $1.76 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 20.4% to $3.676 billion from $3.052 billion last year.
JB Hunt Transport Services Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $172.418 Mln. vs. $170.849 Mln. last year. -EPS: $1.82 vs. $1.76 last year. -Revenue: $3.676 Bln vs. $3.052 Bln last year.
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|J.B. Hunt Transportation Services Inc.
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