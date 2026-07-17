JB Hunt Transportation Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JB Hunt Transportation Services gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte JB Hunt Transportation Services 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,37 Prozent auf 3,50 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at