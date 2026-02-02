JBCC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JBCC hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,16 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat JBCC mit einem Umsatz von insgesamt 19,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,71 Prozent gesteigert.

