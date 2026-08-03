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03.08.2026 06:31:29
JBCC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
JBCC hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 22,76 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,28 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,54 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JBCC einen Umsatz von 18,36 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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