JBCC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JBCC stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 25,16 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,48 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,55 Milliarden JPY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 86,34 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 74,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,80 Prozent auf 76,02 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 69,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at