JBCC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JBCC hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,10 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,77 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at