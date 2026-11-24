JBDI Holdings Aktie
WKN DE: A3ESK6 / ISIN: KYG508831008
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24.11.2026 12:31:11
JBDI Holdings Names Liang Zhao Rong CEO
(RTTNews) - JBDI Holdings (JBDI) announced the appointment of Liang Zhao Rong as Chief Executive Officer and chairman of the board of directors of the company, and Fan Hoi Kit as Chief Financial Officer and an executive director. The appointments are effective November 24, 2026. Liang joined the Group in 2016 as finance and administration manager. He served as Chief Financial Officer from October 2022 until November 24, 2026.
Liang succeeds Lim Chwee Poh as Chief Executive Officer and chairman of the Board. Fan succeeds Liang as Chief Financial Officer. JBDI noted that Lim's resignation is not the result of any disagreement with the company.
At prior close on NasdaqCM, JBDI shares were trading at $2.55.
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