JBG SMITH Properties Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JBG SMITH Properties Registered veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JBG SMITH Properties Registered -0,480 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JBG SMITH Properties Registered einen Umsatz von 123,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at