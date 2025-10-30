JBG SMITH Properties Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JBG SMITH Properties Registered hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 123,9 Millionen USD – eine Minderung von 8,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 136,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at